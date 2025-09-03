Aseguran Venezuela que video de ataque a barco fue creado con IA

Afirma que el video publicado por el presidente Trump fue creado con IA. Autoridades venezolanas declaran que su país no representa una amenaza

El Gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de crear el video sobre el ataque al barco con Inteligencia Artificial.

A través de redes sociales, el titular de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, "sigue mintiéndole a su presidente" pues le dio como prueba un video realizado con IA.

El presidente Trump aseguró que sus fuerzas armadas eliminaron en total a 11 integrantes del Tren de Aragua durante un ataque “cinético” contra la embarcación, la cual señala, transportaba drogas.

Por medio de su cuenta de Thruth Social, Trump publicó un video en el que se observa como un misil elimina una embarcación que era monitoreada segundos antes de ser eliminada.

Estados Unidos desplegó alrededor de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe para combatir el tráfico de drogas hacia su país.

Por el parte, el presidente Nicolás Maduro advirtió que Venezuela enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años".