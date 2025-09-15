Aseguran tres hombres y casi una tonelada de cocaína en Colombia

Las fisuras provocadas en la embarcación por las condiciones climatológicas en que se trasladaban, tres hombres fueron detenidos en posesión de la droga

La Armada de Colombia llevó a cabo el decomiso de 990 kilos de cocaína, así como la detención de tres hombres en el despliegue operativo realizado en aguas del Pacífico.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura detalló que la acción contra los narcotraficantes ocurrió en los límites costeros del departamento del Valle del Cauca.

"Los tres sujetos a bordo de la motonave sospechosa, al notar la presencia de los uniformados, realizaron maniobras evasivas, arrojando varios bultos de diferentes formas y tamaños al mar", detalló el alto oficial.

Debido a las difíciles condiciones climáticas en la zona, que provocaron fisuras en la estructura de la lancha, esta se hundió.

Estas incautaciones ocurren en momentos en que Colombia está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, certifique al país en cooperación antidrogas.

Según las autoridades, Colombia aseguró más de 2,500 toneladas de coacína, destruyó más de 16,200 laboratorios y detuvo a 189 narcotraficantes en los últimos tres años.