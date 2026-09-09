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Aseguran fardos de droga y 11 detenidos en Honduras

Por: Fernanda Izaguirre

07 Septiembre 2026, 21:58

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Tripulantes lanzaron paquetes al agua al ser descubiertos, por lo que cuerpos de rescate mantienen tareas de rastreo en el mar.

Aseguran fardos de droga y 11 detenidos en Honduras

Un operativo de seguridad marítima ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), derivó en el aseguramiento de 17 fardos con presunta cocaína y la captura de 11 personas, entre las cuales figuran cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana.

La operación interinstitucional se desplegó a 30 millas náuticas al norte de la Barra de Patuca, donde las autoridades requirieron al barco pesquero "Miss Celeste" y a una lancha rápida tipo go fast. Al ser interceptados, los ocupantes de la embarcación menor arrojaron varios paquetes al mar, motivo por el cual no se descarta que la cifra final de la sustancia incautada aumente conforme se desarrollen los trabajos de rastreo y conteo.

Tanto el grupo de detenidos como los elementos de prueba recuperados en la zona marítima fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca para realizar las inspecciones correspondientes y dar seguimiento al proceso legal.

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