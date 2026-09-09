Aseguran fardos de droga y 11 detenidos en Honduras

Un operativo de seguridad marítima ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), derivó en el aseguramiento de 17 fardos con presunta cocaína y la captura de 11 personas, entre las cuales figuran cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana.

En las últimas horas se ejecutó una operación de alto impacto que dejó como resultado el decomiso de 17 fardos con supuesta cocaína, la aprehensión de 11 personas —entre ellas cinco de nacionalidad colombiana— y el aseguramiento de dos embarcaciones a unas 30 millas náuticas al… pic.twitter.com/jXcHTPoWrC — Secretaría de Estado de Defensa Nacional (@Sedenahn) September 7, 2026

La operación interinstitucional se desplegó a 30 millas náuticas al norte de la Barra de Patuca, donde las autoridades requirieron al barco pesquero "Miss Celeste" y a una lancha rápida tipo go fast. Al ser interceptados, los ocupantes de la embarcación menor arrojaron varios paquetes al mar, motivo por el cual no se descarta que la cifra final de la sustancia incautada aumente conforme se desarrollen los trabajos de rastreo y conteo.

Tanto el grupo de detenidos como los elementos de prueba recuperados en la zona marítima fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca para realizar las inspecciones correspondientes y dar seguimiento al proceso legal.