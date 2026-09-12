Aseguran cocaína con valor de 68 millones en Guatemala

La droga fue hallada dentro del baúl de un vehículo en la zona costera durante una operación entre la PNC y el Ejército.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala concretaron el traslado aéreo de 624 paquetes de cocaína hacia la capital del país, luego de su incautación en la jurisdicción de Puerto San José, departamento de Escuintla.

El operativo aéreo se realizó mediante el despliegue de helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (UNAGOB). Las aeronaves transportaron la sustancia ilícita desde el sector de la costa sur directamente hasta las bodegas centrales de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), situadas en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

El procedimiento se ejecutó como parte de los protocolos institucionales de resguardo, judicialización e inspección del cargamento. De acuerdo con los peritajes iniciales y las estimaciones oficiales de las autoridades, el cargamento incautado alcanza un valor económico superior a los 68 millones de quetzales en el mercado ilícito.

Coordinación institucional e investigaciones en curso

Las acciones operativas contaron con la participación coordinada del Ministerio Público (MP), la PNC y el Ejército de Guatemala. La intervención antinarcótica se originó tras el hallazgo de la droga distribuida en tulas dentro del baúl de un vehículo interceptado en la zona costera.

Una vez ingresados los 624 paquetes al recinto de la SGAIA, los peritos continuaron con las diligencias correspondientes para certificar el pesaje y la pureza del producto químico. El Ministerio de Gobernación confirmó que las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de identificar la red de logística y capturar a las estructuras criminales involucradas en el trasiego de la sustancia.