Aseguran 625 kilos de metanfetamina en Madrid provenían de México

Un cargamento de 625 kilos de metanfetamina fue asegurado en la Comunidad de Madrid, tras una operación conjunta de la Guardia Civil

Un cargamento de 625 kilos de metanfetamina fue asegurado en la Comunidad de Madrid, tras una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que permitió desarticular una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

La sustancia ilícita se encontraba oculta en un envío aparentemente legal de 36 botes de aceite de coco procedente de México, lo que representa una de las incautaciones más relevantes de este tipo en los últimos años.

Detectan envío sospechoso en aeropuerto

La investigación inició a finales de febrero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde agentes detectaron irregularidades en un cargamento declarado como mercancía comercial.

Tras una inspección y análisis del Laboratorio Central de Aduanas, se confirmó que los recipientes contenían metanfetamina mezclada con el aceite, lo que activó un operativo de vigilancia controlada.

El cargamento fue trasladado a un trastero en Arganda del Rey, donde las autoridades montaron un dispositivo de seguimiento para identificar a los integrantes de la organización.

Durante varios días, los agentes documentaron visitas, encuentros y movimientos sospechosos entre los implicados, logrando reconstruir la estructura de la red y sus vínculos previos.

Entre los investigados figuraban personas con antecedentes por delitos de estafa, así como un ciudadano mexicano que, según las pesquisas, desempeñaba un rol jerárquico dentro del grupo.

Cinco detenidos y prisión provisional

La fase final de la operación se ejecutó el 5 de marzo y se extendió durante 48 horas, resultando en la detención de cinco personas y la investigación de una más.

Entre los arrestados destaca un individuo conocido como “el notario”, encargado de verificar que el cargamento llegara conforme a lo pactado por la organización. Fue detenido tras arribar a España en un vuelo procedente de México.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, y cuatro de ellos ingresaron en prisión provisional.

Las autoridades señalaron que esta incautación representa un golpe significativo a las redes de distribución de drogas sintéticas en Europa.

Además, destacaron que solo existen antecedentes recientes comparables en 2019, cuando se decomisaron cargamentos de 352 y 399 kilos de metanfetamina en operaciones similares.