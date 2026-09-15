Aseguran 18 mil plantas de coca en sierra de Honduras

El operativo militar desmanteló un sembradío de seis manzanas que mantenía plantas de hasta dos metros en la zona atlántica.

En el marco de las intensivas operaciones antinarcóticos desplegadas en el territorio nacional, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), procedieron al aseguramiento de un cultivo con aproximadamente 18,000 plantas de supuesta hoja de coca en el departamento de Colón.

El hallazgo se concretó tras una serie de patrullajes de largo alcance ejecutados por los efectivos militares en una zona de difícil acceso dentro del sector montañoso de la Sierra de Agalta, jurisdicción del municipio de Limón.

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por las autoridades de la institución armada, el sembradío ilegal abarcaba una extensión territorial estimada de seis manzanas de terreno. En el lugar se constató que varios de los arbustos alcanzaban una altura de hasta dos metros, lo que evidencia que la plantación se encontraba en una fase madura y lista para la cosecha y posterior procesamiento de alcaloides.

Las fuerzas de seguridad mantienen acordonado el perímetro mientras se realizan los trámites legales correspondientes en coordinación con el Ministerio Público, para proceder con la posterior erradicación e incineración de los cultivos.

Este aseguramiento forma parte de las estrategias permanentes que ejecuta la Policía Militar del Orden Público en la zona atlántica del país, orientadas a desmantelar la infraestructura logística de las estructuras del crimen organizado y erradicar el tráfico de drogas en los sectores protegidos y boscosos de la nación.