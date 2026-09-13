Aseguran 1,661 paquetes de droga en operativo en Honduras

En un operativo conjunto desarrollado en altamar, las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron 1,661 paquetes de supuesta droga distribuidos en 55 fardos y concretaron la detención de cuatro personas en la región del Caribe.
La acción fue ejecutada mediante la intervención de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
🚨🚨 #GolpeAlNarcotráfico || Las #FFAA, en coordinación con instituciones de seguridad y justicia, aseguraron 1,661 paquetes de supuesta droga, contenidos en 55 fardos, así como la detención de cuatro ciudadanos durante una operación desarrollada en altamar, en el Caribe… pic.twitter.com/C6DbAYdq4v— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) September 12, 2026
Durante las maniobras de vigilancia, las autoridades interceptaron la embarcación pesquera "First in Line" a 135 millas náuticas al noreste del departamento de Gracias a Dios.
Al percatarse de la presencia militar, los ocupantes del navío intentaron evadir la acción de la justicia arrojando los cargamentos al mar; sin embargo, las unidades navales reaccionaron de forma inmediata y recuperaron la totalidad de los fardos.
Tanto el cargamento incautado como los cuatro ciudadanos asegurados, de quienes se omitieron datos personales conforme a los protocolos legales, fueron trasladados a la base de la Fuerza Aérea Hondureña en Tegucigalpa para quedar a disposición del Ministerio Público.