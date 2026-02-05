Asegura Trump que su Arco del Triunfo será mejor que el de París

El presidente precisó que el monumento alcanzará aproximadamente 76 metros de altura, superando significativamente los 50 metros de su referente parisino

En un movimiento que busca redefinir el paisaje monumental de la capital estadounidense, el presidente Donald Trump anunció este miércoles planes para construir un arco conmemorativo de dimensiones sin precedentes.

La estructura, según detalló el mandatario, está diseñada para superar en altura al icónico Arco del Triunfo de Francia.

En entrevista, el presidente precisó que el monumento alcanzará aproximadamente 76 metros de altura (250 pies), superando significativamente los 50 metros (164 pies) de su referente parisino. El objetivo, afirmó, es que la nación cuente con un símbolo propio que refleje "el poder y la historia" de los Estados Unidos.

Un emblema para el 2026

El proyecto se presenta como una pieza central de las celebraciones por el aniversario fundacional de Estados Unidos en 2026. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Casa Blanca para reforzar el legado patriótico y la identidad nacional durante el año del bicentenario y medio del país.

Ubicación estratégica y simbólica

De acuerdo con los planes preliminares, el arco se erigirá en las inmediaciones del Puente Arlington Memorial, un punto geográfico de alto valor simbólico que une el Distrito de Columbia con el estado de Virginia.

La ubicación no es fortuita:

Conexión visual: El monumento creará un eje visual entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington .

Entorno nacional: La Casa Blanca sostiene que esta zona es la más apropiada para un emblema que busca honrar la memoria y el sacrificio de la nación.

El anuncio ya ha comenzado a generar diversas reacciones en el ámbito arquitectónico y político, mientras la administración se prepara para presentar los detalles técnicos y el presupuesto de esta ambiciosa obra que busca cambiar el skyline de Washington para 2026.