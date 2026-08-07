Asegura Trump que la guerra con Irán terminará 'muy pronto'

Aunque el presidente de Estados Unidos se mostró convencido de que las hostilidades están cerca de concluir, no detalló si existen negociaciones en curso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en que el conflicto militar con Irán llegue a su fin en un futuro cercano, al asegurar este jueves que considera que la guerra terminará “muy pronto”.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una etapa de alta tensión en Oriente Medio, tras semanas de enfrentamientos, ataques y operaciones militares entre Washington y Teherán.

Aunque Trump se mostró convencido de que las hostilidades están cerca de concluir, no detalló si existen negociaciones en curso ni explicó cuáles serían los factores que podrían llevar al cese de los combates.

Escalada tras el fin del alto el fuego

El pasado 8 de julio, Trump dio por terminado el alto el fuego alcanzado durante la noche del 17 al 18 de junio, después de lo cual las fuerzas estadounidenses realizaron varios bombardeos contra objetivos en Irán.

Washington acusó a Teherán de atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo y otros productos energéticos.

Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento y respondió con ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en distintos puntos de Oriente Medio.