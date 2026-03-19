Asegura Israel que mató al ministro de Inteligencia de Irán

Según el Ejército israelí, Ismail Jatib tuvo un papel clave en tareas relacionadas con la detención y eliminación de manifestantes

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio a conocer este miércoles la muerte del titular de Inteligencia de Irán, Ismail Jatib, tras un bombardeo registrado durante la noche anterior.

En un comunicado oficial, el funcionario señaló que este hecho se suma a otras acciones dirigidas contra figuras relevantes del régimen iraní en los últimos días.

Escalada de ataques contra altos funcionarios iraníes

“Después de las acciones contundentes contra altos mandos del régimen, incluido el líder de facto y jefe de la organización Basij, Ali Lariyani, así como Gholamreza Soleimani, anoche también fue abatido el ministro de Inteligencia, Ismail Jatib”, señala el documento.

De acuerdo con el Ejército israelí, Jatib tuvo un papel clave durante las recientes protestas en Irán, particularmente en tareas relacionadas con la detención y eliminación de manifestantes, así como en la elaboración de estrategias de inteligencia.

Sanciones internacionales y acusaciones cibernéticas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado al funcionario en 2022 por la presunta participación del Ministerio de Inteligencia iraní en operaciones cibernéticas dirigidas contra Estados Unidos y sus aliados.

Entre los incidentes señalados, destaca un ataque contra el Gobierno de Albania, que en ese mismo año se vio obligado a suspender servicios públicos digitales tras una ofensiva informática.

"Jatib dirige múltiples redes de ciberdelincuentes involucrados en espionaje digital y ataques de ransomware en apoyo a los objetivos políticos de Irán", indicó el Departamento del Tesoro en su momento.

Advertencias de Israel y continuidad del conflicto

En su mensaje más reciente, Katz afirmó que Israel se encuentra en medio de una "victoria decisiva", y advirtió que ningún funcionario iraní está fuera de alcance.

Asimismo, aseguró que, junto con el primer ministro Benjamín Netanyahu, se autorizó actuar contra altos cargos iraníes sin necesidad de aprobaciones adicionales, anticipando nuevas acciones en las próximas horas tanto en Irán como en Líbano.

A pesar de estos ataques, el gobierno iraní no ha mostrado señales de debilitamiento y ha continuado respondiendo con el lanzamiento de misiles balísticos y de racimo hacia territorio israelí.