Asegura EU ultimar a tres presuntos capos de Colombia

De acuerdo con el gobierno estadounidense, dichas personas fueron vinculadas con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres supuestos narcotraficantes a los que vinculó con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional.

De acuerdo con el titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, las tres personas fueron relacionadas con el grupo criminal.

"El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur", informó el secretario.

De acuerdo con Hegseth, la embarcación navegaba "por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de drogas".

Además, aclaró que ningún soldado estadounidense resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

Este ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, es el séptimo desde que declaró un "conflicto armado" contra los traficantes de drogas.