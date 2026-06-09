Ascienden a 35 los muertos en el terremoto de Filipinas

En Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, se sintieron más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6.7

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Los fallecidos en el terremoto registrado este lunes de magnitud 7.8 en la isla de Mindanao, sur de Filipinas, ascienden ya a 35, según informaron fuentes oficiales.

De los 35 fallecidos, 31 murieron en la región de Soccsksargen (Mindanao centro-sur) y los 4 restantes en la región de Davao, informó la Oficina de Defensa Civil nacional (OCD, por sus siglas en inglés).

De los 31 fallecidos en Soccsksargen, 17 murieron en la provincia de Sarangani y al menos 13 de ellos debido a un derrumbe de tierras a pie de montaña que sepultó sus viviendas en el municipio de Glan, como aseguró Rene Punzalan, director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres de Sarangani, en DZBB Super Radyo, del grupo GMA Network.

El resto falleció en General Santos City (12) y en Cotabato del Sur (2).

De acuerdo con el balance facilitado por el portavoz de la OCD, Junie Castillo, hay 134 heridos, mientras que en Mindanao son 12 los desaparecidos.

En Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, se sintieron más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6.7 y una más reciente, tal y como señaló la OCD, de 5,7 en Sarangani.

El temblor fue detectado a las 07:37 hora local del lunes a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, apunta el Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

Unas 10,000 familias se vieron afectadas en las zonas más castigadas, donde colapsaron algunas escuelas, supermercados y centros comerciales.

Por su parte, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, declaró en un comunicado que las autoridades "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas", donde los servicios eléctricos y de telecomunicaciones también se han visto interrumpidos.