Asciende a nueve cifra de muertos por ataque en Jordania

Uno de los heridos que permanecían en estado crítico falleció en hospital. El atentado dejó además 40 personas lesionadas y provocó tres días de luto nacional

La cifra de víctimas mortales del ataque armado contra una iglesia en el oeste de Jordania aumentó a nueve este sábado, luego de que uno de los heridos graves falleciera mientras recibía atención médica en la provincia de Al Karak, informó la Seguridad Pública del país.

El organismo confirmó el deceso mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Se trata del segundo paciente en estado crítico que pierde la vida durante la jornada, después del tiroteo ocurrido el viernes en un templo cristiano.

El ministro de Sanidad jordano, Ibrahim al Badur, había informado que el paciente se encontraba inestable debido a una hemorragia severa y lesiones internas. El afectado fue sometido a una intervención quirúrgica y recibió una transfusión de sangre de gran volumen.

El balance inicial de la agresión contabilizó 40 heridos, de los cuales 27 fueron hospitalizados. Según el funcionario, muchos de los lesionados presentaban daños arteriales que requerían atención médica.

Hombres armados dispararon durante un funeral

El ataque ocurrió la tarde del viernes en el patio de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, ubicada en la localidad de Hamud, en el oeste de Jordania. En ese momento se celebraba una ceremonia fúnebre.

De acuerdo con testimonios citados por la televisión Al Mamlaka, al menos dos hombres armados dispararon contra las personas reunidas durante aproximadamente cinco minutos. En las inmediaciones del templo se encontraban entre 150 y 200 personas.

El Gobierno jordano señaló que los presuntos responsables estarían vinculados con el grupo yihadista Estado Islámico (EI). Hasta el momento del reporte, ninguna organización había reivindicado el atentado y las autoridades mantenían la búsqueda de los sospechosos.

Jordania decreta tres días de luto nacional

Tras la agresión, el Gobierno ordenó tres días de luto nacional y reforzó las medidas de seguridad en todo el territorio. El ataque causó conmoción en el país, donde este tipo de hechos no es habitual.

El rey Abdalá II prometió responder con firmeza contra quienes amenacen a la monarquía hachemita y llamó a la ciudadanía a mantenerse unida frente a la violencia.

Jordania cuenta con una población aproximada de 11.5 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes. Los cristianos representan alrededor del 3 por ciento de la población, según los datos incluidos en el reporte.

Aunque los ataques de este tipo son poco frecuentes, en años recientes se han registrado incidentes armados. Las fuerzas de seguridad también realizan operaciones contra el tráfico de drogas y armas provenientes de países vecinos.