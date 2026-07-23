Asciende a 5,346 muertos por el doble terremoto en Venezuela

Asimismo, hay 23,122 personas en 107 campamentos transitorios, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este martes a 5.346, después de que las autoridades sumaran 68 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Asimismo, hay 23,122 personas en 107 campamentos transitorios, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1,405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Las autoridades de Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a 29,500 personas a las que no se han podido contactar.

El número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50,000, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.