Asciende a 281 cifra de muertos por terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el lunes dejó hasta el jueves 281 personas muertas, 3,971 heridas y 379 desaparecidas

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes dejó 281 personas muertas, 3,971 heridas y 379 desaparecidas, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en la búsqueda de sobrevivientes y prepara un plan de reconstrucción.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio a conocer el jueves el nuevo balance durante una comparecencia ante medios y reconoció que la situación sigue siendo compleja.

“La prioridad es salvar vidas”, afirmó el mandatario, quien aseguró que las autoridades están utilizando toda su capacidad, además del apoyo de otros países cuyos equipos cumplen con los estándares establecidos para participar en las labores de emergencia.

Más de 102,000 personas resultaron afectadas

De acuerdo con los datos recopilados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia alcanza a 44,936 familias y 102 mil 105 personas damnificadas en 426 municipios de 15 departamentos.

“Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con las personas que siguen desaparecidas”, expresó De la Espriella, quien asumió la Presidencia apenas tres días antes del terremoto.

El sismo también provocó daños importantes en infraestructura. Hasta ahora se contabilizan 127 edificios colapsados, 65,841 viviendas averiadas y 10,677 destruidas.

A esto se suman afectaciones en 236 centros de salud, 2,136 centros educativos, 1,168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Con 379 personas todavía sin localizar, el Gobierno colombiano mantiene las labores de búsqueda como el principal objetivo de la emergencia.

De la Espriella aseguró que se está recurriendo tanto a los recursos nacionales como a la colaboración internacional para intentar localizar a quienes permanecen desaparecidos tras el movimiento telúrico.

Cabe señalar que el sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el oeste de Colombia, y es considerado el terremoto de mayor magnitud registrado en el país en lo que va del siglo.

Desde el lunes se han registrado más de un centenar de réplicas perceptibles, entre ellas al menos dos con magnitud superior a 4.0.

Preparan reconstrucción con empresas privadas

Mientras continúan las labores de emergencia, el Gobierno ya comenzó a preparar la reconstrucción de las zonas afectadas.

De la Espriella anunció el primer plan de reconstrucción tras el terremoto, que contempla una participación importante del sector privado.

Explicó que sostuvo reuniones con empresas de la construcción y distintos gremios para coordinar la respuesta ante la magnitud de los daños.

“Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia”, señaló.

Consideró que la emergencia representa un momento que requiere la participación de todos los sectores del país y destacó que las empresas privadas han mostrado disposición para colaborar.

Mientras se define el plan de reconstrucción, las autoridades mantienen desplegados sus equipos en las zonas más afectadas, con la búsqueda de los desaparecidos como la prioridad inmediata.