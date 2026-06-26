Asciende a 235 muertos y 4,300 heridos por sismos en Venezuela

El gobierno informó que más de 4,300 personas han resultado heridas, mientras hospitales públicos continúan atendiendo a víctimas y afectados por la emergencia

El Gobierno de Venezuela elevó en la noche de este jueves a 235 muertos y 4,300 heridos como consecuencia de los dos terremotos registrados el miércoles.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó en el canal estatal Venezolana de Televisión que la red hospitalaria ha atendido a miles de afectados en todo el país.

“Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, señaló el funcionario.

La Guaira, la zona más afectada

Alvarado indicó que la mayor concentración de víctimas se registra en el estado La Guaira, ubicado junto a Caracas y donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el cual fue cerrado temporalmente por daños estructurales.

Debido a la saturación hospitalaria en la región costera, las autoridades han comenzado la instalación de hospitales de campaña para atender a los heridos.

Operativo de emergencia y zonas de desastre

Horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes difundidas por el canal estatal.

Desde la parroquia de Macuto, Rodríguez afirmó que el objetivo principal es rescatar a la mayor cantidad de personas con vida entre los edificios colapsados en La Guaira, Catia La Mar y Caraballeda.