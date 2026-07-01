Asciende a 1,943 el número de muertos por terremotos en Venezuela

El número de personas fallecidas a consecuencia del doble terremoto registrado el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela aumentó a 1,943

El número de personas fallecidas a consecuencia del doble terremoto registrado el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela aumentó a 1,943, mientras que la cifra de heridos se elevó a 10,571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El nuevo balance representa un incremento respecto al reporte difundido un día antes, cuando las autoridades habían contabilizado 1,719 víctimas mortales y 5,034 personas lesionadas.

Rodríguez señaló que las labores de atención continúan en las zonas afectadas, principalmente en el estado costero de La Guaira, considerado el más impactado por los movimientos telúricos.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento las autoridades han brindado apoyo a 73,736 familias afectadas por la emergencia.

Asimismo, indicó que más de 30,000 elementos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos, permanecen desplegados para participar en las tareas de búsqueda, rescate y atención a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar trasladarse de manera particular hacia La Guaira, con el objetivo de facilitar la circulación de maquinaria pesada destinada a la remoción de escombros, así como el traslado de personas heridas hacia hospitales de la región y de Caracas.

Rodríguez también invitó a la población a canalizar la ayuda mediante los centros de acopio habilitados y explicó que en el Poliedro de Caracas continúa el registro de voluntarios para organizar su participación en las labores de apoyo.

Por su parte, el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada del sábado fueron distribuidas 2,600 toneladas de alimentos y agua potable entre las familias afectadas en La Guaira.

Además, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, señaló que Venezuela ha recibido el apoyo de más de 1,600 rescatistas internacionales para reforzar las operaciones de emergencia.

Las autoridades también informaron que la presidenta encargada sostuvo una reunión con expertos de Estados Unidos para evaluar el desarrollo de las labores de rescate y la atención a las víctimas.

De manera paralela, miles de ciudadanos participan como voluntarios en la remoción de escombros, la recolección de insumos y el traslado de donaciones hacia las zonas afectadas en Caracas y La Guaira.