Asalto con rehenes desata operativo policial en Alemania

Entre los rehenes se encontraría el conductor de un vehículo blindado de transporte de valores, según detalló la Policía.

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Un asalto con toma de rehenes registrado en una sucursal bancaria de la ciudad de Sinzig, en el oeste de Alemania, provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en el centro de la localidad, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con un comunicado oficial, las primeras investigaciones apuntan a que en el interior del banco permanecen varios atacantes junto a diversas personas retenidas.

Entre los rehenes se encontraría el conductor de un vehículo blindado de transporte de valores, según detalló la Policía.

Autoridades mantienen acordonada la zona

La corporación indicó que la situación se mantiene 'estática' mientras continúan las labores de negociación y vigilancia en el área. Además, se implementó un perímetro de seguridad alrededor de la sucursal afectada.

Las autoridades aseguraron que, fuera de la zona acordonada, no existe riesgo para la población.

"Por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado", señaló la Policía.

Un portavoz policial declaró que las corporaciones cuentan con protocolos específicos para este tipo de incidentes y advirtió que la resolución del operativo podría prolongarse.

Fuerzas especiales y helicóptero participan en el operativo

El vocero confirmó además la presencia de unidades especiales en el sitio para atender la emergencia.

"Las fuerzas especiales están aquí", afirmó el portavoz.

Previamente, el diario alemán Bild reportó que alrededor de las 7:00 horas local elementos tácticos se movilizaron hacia el centro de Sinzig, acompañados por un helicóptero, luego de que un hombre amenazara a un empleado del banco.

El medio T-Online indicó que frente a la sucursal permanece estacionado un camión blindado destinado al traslado de dinero.