Asaltan vivienda de alcaldesa personas armadas en Ecuador

La funcionaria rechazó los actos de intimidación ocurridos en su inmueble, donde un familiar resultó agredido por los intrusos.

Un grupo de personas armadas y vestidas con uniformes similares a los de las fuerzas militares ingresó de forma violenta durante la madrugada de este sábado al domicilio de la alcaldesa de la provincia ecuatoriana de Santa Elena, María del Carmen Aquino. Ante los hechos, la funcionaria emitió un comunicado para rechazar categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o abuso que vulnere la tranquilidad y la integridad de los ciudadanos.

La munícipe, quien no se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento ilegal, detalló que los intrusos preguntaron de forma directa por ella, por su esposo y por sus hijos.

Asimismo, señaló que los sujetos impidieron que se realizaran grabaciones de lo ocurrido y se retiraron del lugar sin robar ninguna pertenencia.

Afectaciones familiares y silencio de las autoridades

Durante la incursión ilegal en la vivienda se encontraba la suegra de la alcaldesa, quien debido al fuerte impacto emocional y la impresión del momento tuvo que ser hospitalizada de emergencia; además, uno de los sobrinos de Aquino fue agredido físicamente por los sujetos armados.

La afectada denunció que no se presentaron órdenes judiciales, la presencia de un fiscal o agentes de la Policía Nacional que justificaran la intervención, situación que generó profunda incertidumbre. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial, mientras que corporaciones de la prensa local reportaron que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas reconocen haber encabezado dicho procedimiento en el contexto del "conflicto armado interno" que vive Ecuador desde 2024.