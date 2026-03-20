Asaltan fábrica de Prada y roban cientos de zapatos de lujo

Los responsables del atraco bloquearon vialidades cercanas con automóviles robados, lo que dificultó el arribo de las patrullas.

Un comando integrado por entre seis y siete individuos perpetró un robo durante la madrugada de este jueves en una planta de producción de la firma de lujo Prada, ubicada en Dolo, en la zona de Venecia, al norte de Italia, de donde sustrajeron cientos de pares de calzado de alta gama valuados en varios cientos de miles de euros.

De acuerdo con reportes de medios italianos, el asalto ocurrió alrededor de las 4:30 horas, tiempo local, cuando los delincuentes utilizaron varios vehículos como arietes para derribar los accesos del complejo industrial, especializado en la elaboración de zapatos de lujo.

Para facilitar su operación y evitar una respuesta inmediata de las autoridades, los responsables del atraco bloquearon vialidades cercanas con automóviles robados, lo que dificultó el arribo de las patrullas.

Bloqueos retrasaron respuesta policial

Debido a los obstáculos en los caminos, los agentes tuvieron que descender de sus unidades y avanzar a pie hacia el sitio, lo que generó un retraso clave que fue aprovechado por los ladrones para escapar con el botín sin ser detenidos.

El golpe fue ejecutado con rapidez y coordinación, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que se trata de un grupo organizado con experiencia en este tipo de delitos.

Tras lo ocurrido, corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Analizan cámaras para ubicar a responsables

Las autoridades italianas revisan actualmente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia tanto al interior de la planta como en las zonas aledañas, con el objetivo de identificar a los implicados y reconstruir su ruta de escape.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas; sin embargo, se mantiene activo un operativo de búsqueda en la región del Véneto, donde se presume que los responsables aún podrían encontrarse.