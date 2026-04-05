Artemis II envía primeras imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

Se trata de una de las primeras postales de este tipo captadas por humanos desde que una misión abandona la órbita terrestre con destino lunar tras 50 años.

La misión Artemis II marcó un momento histórico al enviar las primeras imágenes de la Tierra tomadas por su tripulación tras abandonar la órbita terrestre en su camino hacia la Luna.

La fotografía fue captada el 3 de abril por el comandante Reid Wiseman desde una de las ventanas de la nave Orion, poco después de completar la maniobra de inyección translunar.

We see our home planet as a whole, lit up in spectacular blues and browns. A green aurora even lights up the atmosphere. That's us, together, watching as our astronauts make their journey to the Moon. pic.twitter.com/6JkKufBgtJ — NASA (@NASA) April 3, 2026

La imagen muestra al planeta en su totalidad, con tonos azules y marrones bien definidos.

Destacan dos auroras visibles, una en la parte superior derecha y otra en la inferior izquierda, además de un efecto de luz zodiacal en el borde terrestre, generado mientras la Tierra eclipsa al Sol.

Se trata de una de las primeras postales de este tipo captadas por humanos desde que una misión abandona la órbita terrestre con destino lunar en más de cinco décadas.

Regreso a la ruta lunar tras medio siglo

La maniobra clave se realizó el 2 de abril y tuvo una duración aproximada de seis minutos, tiempo suficiente para colocar a la nave en una trayectoria precisa rumbo al satélite natural.

El hito marca la primera ocasión desde la misión Apolo 17 en que astronautas dejan la órbita terrestre con destino a la Luna, reactivando la exploración tripulada más allá de nuestro entorno inmediato.

Además de la captura de imágenes, la tripulación ha ejecutado diversas actividades para evaluar el desempeño de la nave en condiciones reales.

Entre ellas destacan maniobras de pilotaje manual, verificación de sistemas, adaptación al entorno espacial y rutinas físicas para contrarrestar los efectos de la microgravedad.

Estos ejercicios forman parte de la recopilación de datos esenciales para futuras misiones del programa.

Tripulación y ruta de la misión

Cabe recordar que el despegue se realizó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System.

La misión está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.

Sobrevuelo lunar y regreso

El vuelo, de aproximadamente diez días, contempla un sobrevuelo de la Luna el 6 de abril, donde los astronautas captarán imágenes de alta resolución, incluida la cara oculta.

Posteriormente, la nave regresará a la Tierra con un amerizaje programado en el océano Pacífico.

Por otra parte, Artemis II forma parte del programa de la NASA que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.