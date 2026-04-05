Artemis II avanza a la Luna sin riesgos tras maniobra clave

La NASA confirmó que la nave va en trayectoria lunar sin problemas, pese a fallas menores ya resueltas. La misión busca retomar vuelos tripulados a la Luna

La NASA informó este jueves que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se llevó a cabo con éxito, colocando a la tripulación en trayectoria hacia la Luna, a pesar de algunos incidentes menores que no afectan el desarrollo del vuelo.

La agencia detalló que durante las etapas iniciales de operación de la nave Orión se presentaron ajustes técnicos y una interrupción momentánea en las comunicaciones, la cual ya fue solucionada, subrayando que no existen preocupaciones en este momento.

“Hemos observado diversos detalles en el proceso, pero ninguno representa un riesgo actualmente”, explicó en conferencia de prensa Howard Hu, director del programa Orión.

Las autoridades señalaron que la maniobra, con una duración de cinco minutos y 52 segundos, fue realizada “de manera impecable” por el equipo de control de vuelo en Houston, y constituye el último encendido importante de motores de la misión. A partir de ahora, la nave continuará su recorrido guiada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y en su retorno a la Tierra.

Asimismo, indicaron que la tripulación se encuentra en buen estado de salud y que todos los sistemas de la cápsula operan conforme a lo esperado.

En los primeros días de la misión, los astronautas llevaron a cabo diversas pruebas a bordo, como la verificación de sistemas fundamentales —entre ellos el suministro de agua, el sanitario y los mecanismos de eliminación de dióxido de carbono—, además de maniobras de control manual que permitirán recabar información útil para futuras misiones.

“Este sigue siendo un vuelo de prueba (…) continuaremos obteniendo datos clave cada jornada para perfeccionar la operación de esta nave en el entorno real del espacio”, añadió Hu.

Durante el paso por la cara oculta de la Luna, programado para el 6 de abril, la tripulación de la Orión se ubicará a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, superando la marca alcanzada por la misión Apolo 13 en cuanto a distancia recorrida por humanos.

El objetivo de Artemis II es llevar astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los tripulantes de Apolo 17 abandonaron la superficie lunar en 1972.

La misión cuenta con una tripulación integrada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, todos de la NASA, junto con Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

El programa Artemis tiene como meta establecer una presencia sostenida de Estados Unidos en la Luna mediante la instalación de una base, además de preparar el camino para futuras misiones tripuladas hacia Marte.