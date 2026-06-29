Arriban rescatistas cubanos a Venezuela para apoyar rescates

Además de los especialistas en rescate, integrantes de la misión médica cubana en Venezuela se incorporaron desde los primeros momentos a la atención.

Un primer grupo de rescatistas procedente de Cuba llegó este domingo a Caracas para sumarse a las labores de búsqueda y salvamento tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela y dejaron, hasta el momento, 1,450 personas fallecidas, 3,150 heridas y 12,721 familias afectadas.

La brigada especializada arribó acompañada de tres perros entrenados para tareas de localización y rescate, con el objetivo de reforzar las operaciones que se desarrollan en las zonas más afectadas por el desastre, especialmente en el estado de La Guaira.

Refuerzan labores de búsqueda de sobrevivientes

De acuerdo con información difundida por medios estatales cubanos, los rescatistas trabajarán junto a equipos venezolanos e internacionales desplegados en las áreas impactadas por los sismos registrados el pasado miércoles.

La delegación fue recibida en Caracas por autoridades venezolanas y representantes diplomáticos de Cuba, quienes destacaron la cooperación entre ambos países durante la emergencia.

Además de los especialistas en rescate, integrantes de la misión médica cubana en Venezuela se incorporaron desde los primeros momentos a la atención de víctimas y damnificados.

Médicos cubanos apoyan en hospitales de campaña

El Ministerio de Salud de Cuba informó que médicos y enfermeros colaboran en la atención de personas lesionadas y participan en la instalación y operación de hospitales de campaña para atender la demanda generada por la emergencia.

Las autoridades cubanas también señalaron que mantienen seguimiento permanente sobre la situación de sus ciudadanos residentes o presentes en Venezuela.