Arriba a Venezuela vuelo con 128 repatriados desde EUA

Un avión con 128 venezolanos repatriados aterrizó este lunes en Venezuela en un vuelo proveniente de Arizona, Estados Unidos, como parte de las operaciones del programa estatal de retorno, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

De acuerdo con la información oficial, de los retornados, 89 son hombres, 22 mujeres y 17 niños, quienes cumplieron con “todos los protocolos necesarios” para su ingreso al país.

Detalles del vuelo de repatriación

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, según imágenes difundidas por el Ministerio de Interior y Justicia.

Este vuelo corresponde al número 103 desde que Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo migratorio para facilitar el retorno de ciudadanos de ese país.

Frecuencia y contexto de los vuelos

La operación fue reportada como el quinto vuelo de repatriación de este año, siguiendo a otros traslados similares desde Estados Unidos, incluidos 182 migrantes retornados el viernes pasado desde Arizona.

Según cifras oficiales, durante 2025 más de 14,000 personas regresaron a Venezuela desde Estados Unidos en el marco de este programa, aunque aún no se ha actualizado ese dato para 2026.

Proceso de recepción de los repatriados

Tras el desembarque, los migrantes suelen pasar por los procedimientos de control migratorio, recibir atención médica y apoyo institucional antes de trasladarse a sus destinos finales dentro del país.

El plan forma parte de una política gubernamental para garantizar un retorno organizado y seguro, especialmente para quienes enfrentaron situaciones difíciles en el extranjero.

