Arrestan en Miami a hija del exgeneral cubano Ulises Rosales

El caso generó atención debido a que su padre, Ulises Rosales del Toro, es una de las figuras históricas más influyentes del aparato político y militar cubano

La detención de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del histórico general cubano Ulises Rosales del Toro, volvió a colocar bajo presión las relaciones entre Washington y La Habana, en medio del endurecimiento de las medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump contra personas vinculadas al régimen cubano.

El arresto fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que informó que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Rosales Aguirreurreta el pasado martes en Miami.

De acuerdo con el sistema oficial de ICE, actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Transición Broward, ubicado en Pompano Beach, al sur de Florida.

DHS acusa estancia ilegal en Estados Unidos

Según explicó un portavoz del DHS, la mujer ingresó a Estados Unidos el 21 de noviembre de 2023 mediante una visa de visitante B-2 a través del Aeropuerto Internacional de Orlando.

“Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 (...) Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades estadounidenses no detallaron si enfrenta otros cargos adicionales ni si ya existe un proceso formal de deportación.

¿Quién es Ulises Rosales del Toro?

El caso generó atención debido a que su padre, Ulises Rosales del Toro, es una de las figuras históricas más influyentes del aparato político y militar cubano.

El general combatió junto a Fidel Castro durante la Revolución Cubana y posteriormente ocupó altos cargos dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Partido Comunista de Cuba.

Además, fue vicepresidente del Consejo de Ministros entre 2009 y 2019 y encabezó los ministerios del Azúcar y Agricultura.

Washington aumenta presión sobre entorno del gobierno cubano

La detención ocurre días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano GAESA, tras revocarle su residencia permanente en Estados Unidos.

En paralelo, autoridades estadounidenses mantienen investigaciones y procesos judiciales contra exmilitares y funcionarios cubanos.

Este jueves, una corte federal en Florida condenó a siete meses de prisión al piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez por mentir en formularios migratorios.

Además, el Departamento de Justicia incluyó recientemente a González-Pardo y al expresidente cubano Raúl Castro dentro de las acusaciones relacionadas con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

Las acciones forman parte del aumento de presión política y económica que mantiene actualmente Estados Unidos contra sectores vinculados al gobierno cubano.