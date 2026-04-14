Arrestan el ICE a Zaga Tawil; FGR lo busca por fraude a Infonavit

La captura ocurrió en el estado de Florida, donde actualmente permanece bajo custodia en un centro de detención migratoria.

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en EUA por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras enfrenta en México una orden de aprehensión por presunto fraude millonario al Infonavit.

De acuerdo con reportes oficiales, el empresario está vinculado a un caso de fraude superior a 5,000 millones de pesos, relacionado con contratos firmados en 2014 entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, de la cual formaba parte.

¿Por qué detuvieron a Rafael Zaga Tawil en EUA?

La detención fue realizada por ICE debido a irregularidades migratorias, aunque su situación legal en México influyó en el seguimiento del caso.

Zaga Tawil aparece en registros oficiales como “bajo custodia” en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, mientras se revisa su situación jurídica.

El empresario promovió un recurso legal en EUA para intentar obtener su liberación, mientras una jueza solicitó a las autoridades migratorias justificar su detención.

¿De qué se le acusa en México?

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso conocido como Telra-Infonavit.

Las investigaciones apuntan a que, tras la cancelación de contratos con el Infonavit, se habría autorizado una indemnización millonaria presuntamente irregular a favor de la empresa vinculada a la familia Zaga.

Las autoridades mexicanas sostienen que este pago formó parte de un esquema que derivó en el desvío de recursos públicos, motivo por el cual se emitieron órdenes de captura en su contra y de otros involucrados.

¿Qué sigue en el proceso legal?

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe un proceso formal de extradición, aunque el Gobierno de México podría solicitar su entrega para que enfrente los cargos en territorio nacional.