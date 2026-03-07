Arrestan a profesora tras obligar a niña a ingerir su vómito

El hecho causó conmoción en el país debido a la edad de la menor y a la forma en que ocurrió el episodio dentro de una institución destinada al cuidado infantil

Autoridades de República Dominicana arrestaron a una profesora luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que obliga a una niña de dos años a ingerir su propio vómito. El caso provocó una fuerte reacción pública y abrió una investigación por parte del Ministerio Público y del Ministerio de Educación.

La mujer fue identificada como Yamelsy Matos Beltré, quien trabajaba como docente en el centro de educación infantil 'Mi Segundo Hogar', ubicado en el municipio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo, cercana a la capital dominicana.

Video difundido en redes desata indignación

En las imágenes se aprecia cómo la docente se coloca encima de la niña y le grita repetidamente “¡trágatelo!” mientras la menor intenta resistirse.

La grabación generó una reacción inmediata en redes sociales y provocó indignación entre usuarios y organizaciones, lo que llevó a que las autoridades iniciaran una investigación formal sobre lo ocurrido.

Ministerio Público y Educación abren investigación

Tras conocerse el caso, el Ministerio Público inició un proceso para determinar responsabilidades penales, mientras que el Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa sobre el funcionamiento del centro educativo.

Centro educativo expresa indignación

Los propietarios del centro de educación infantil expresaron públicamente su indignación por lo sucedido. También manifestaron preocupación por la difusión del video en internet, especialmente por la exposición del rostro de la niña.

Según declaraciones ofrecidas a medios locales, el centro señaló que lo ocurrido no representa los valores ni las prácticas educativas que promueven dentro de la institución.

Defensa afirma que la profesora está arrepentida

Los abogados del colegio señalaron que la profesora reconoce lo ocurrido y que se encuentra arrepentida.

“Ella admite los hechos y está totalmente arrepentida y avergonzada. Por lo que sabemos hace poco murió su mejor amiga y ella procede de un hogar disfuncional”, declaró a medios el abogado Emilio López.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las consecuencias legales que enfrentará la docente.