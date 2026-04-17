Arrestan a mexicano buscado por explotación sexual en Colombia

Como parte de estas acciones, también se realizan verificaciones en inmuebles donde se han reportado posibles encuentros ilegales

Un ciudadano mexicano requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de explotación sexual infantil fue detenido en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, durante un procedimiento de control migratorio.

La captura se realizó cuando el individuo intentaba ingresar a territorio colombiano en un vuelo procedente de México, momento en el que las autoridades detectaron que contaba con una orden vigente de localización y detención internacional.

Detención tras alerta internacional

De acuerdo con información de Migración Colombia, el extranjero fue identificado gracias a los sistemas de verificación migratoria, que permiten cruzar datos con organismos internacionales como Interpol. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional.

La directora de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, señaló que este tipo de acciones forman parte de un esquema de vigilancia más estricto en puntos de entrada al país, con el objetivo de detectar a personas requeridas por la justicia internacional.

Las autoridades destacaron que se han intensificado los controles en ciudades con alta actividad turística como Cartagena, donde existe una mayor exposición de niños, niñas y adolescentes a riesgos como la explotación sexual y otras formas de violencia.

En este contexto, Migración Colombia informó que mantiene una coordinación constante con otras instituciones de seguridad para prevenir delitos vinculados a redes de explotación, así como para atender denuncias relacionadas con la participación de extranjeros en este tipo de actividades.

Como parte de estas acciones, también se realizan verificaciones en inmuebles donde se han reportado posibles encuentros ilegales, con el fin de identificar y desarticular estructuras delictivas que operan en el país.

Cooperación internacional en aumento

La autoridad migratoria detalló que en lo que va del año ha atendido más de 30 alertas internacionales, mientras que durante 2025 se registraron más de 100 notificaciones, lo que refleja un incremento en la colaboración entre países para combatir delitos transnacionales.

Estas acciones, indicaron, buscan fortalecer los mecanismos de control y garantizar condiciones de seguridad, especialmente en destinos turísticos donde convergen visitantes nacionales y extranjeros.