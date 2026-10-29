Arrestan a madre en Florida por dejar solos a sus 4 hijos

Una madre de Florida fue arrestada tras dejar solos a sus cuatro hijos durante cinco días mientras viajaba por trabajo a Las Vegas.

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Una mujer de Florida fue arrestada por presuntamente dejar solos a sus cuatro hijos durante cinco días mientras viajaba por trabajo a Las Vegas, Nevada. El caso salió a la luz luego de que uno de los menores llamara al 911 para reportar que su hermano de 9 años había resultado lesionado.

Irene Miller, de 50 años y residente de Kissimmee, fue acusada de cuatro cargos de negligencia infantil, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

Niño de 9 años resultó lesionado mientras estaba solo en casa

Los hechos fueron reportados el 21 de octubre, cuando uno de los hijos de Miller llamó al número de emergencias 911 para informar que una mancuerna había caído sobre la cabeza de su hermano menor, de 9 años.

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a los cuatro niños, de 9, 11, 12 y 14 años, sin la supervisión de un adulto.

El menor lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, los cuatro hermanos quedaron bajo el resguardo de las autoridades y fueron entregados a su padre.

Madre viajó a Las Vegas por trabajo durante cinco días

Según el reporte policial, Miller salió de Florida el domingo 18 de octubre y tenía previsto regresar el viernes 23, como parte de un viaje de trabajo a Las Vegas, Nevada.

La mujer declaró a los investigadores que había contratado a una niñera de Tampa para ayudar a sus hijos por las mañanas, prepararlos para ir a la escuela y visitarlos después de clases.

Sin embargo, la cuidadora no tenía previsto quedarse durante la noche, por lo que los menores permanecían solos en la vivienda.

Detienen a Irene Miller al llegar al aeropuerto

Los detectives acordaron reunirse con Miller a su llegada al Aeropuerto Internacional de Orlando. La mujer fue detenida al bajar del avión y posteriormente ingresada en la cárcel del condado de Orange.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, documentos judiciales indican que Miller había solicitado el divorcio de su esposo, Mark Miller, con quien estuvo casada durante 15 años, aproximadamente un mes antes del viaje.

La mujer enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin lesiones graves, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que sus hijos permanecieron sin supervisión durante su ausencia.