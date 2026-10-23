Arrestan a hombre en Kansas por amenazar con matar a Trump

La Fiscalía de Kansas detuvo a Jaden J. Read, de 24 años, por publicar amenazas de muerte contra Donald Trump en Facebook.

La Fiscalía federal de Kansas detuvo a Jaden J. Read, de 24 años, por publicar en redes sociales amenazas de muerte contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas un mensaje en el que afirmó tener balas de calibre 308 y 305 para "matar a este pedófilo".

En un comunicado, la Fiscalía explicó que presentó una denuncia penal gracias a una demanda anónima que llevó a las autoridades hasta una publicación de Facebook donde Read hizo comentarios en respuesta a un artículo de KAKE News que hablaba de la visita del presidente a Wichita (Kansas), el pasado 19 de octubre para un mitin electoral.

"Disparemos a Trump, en serio, ¿Dónde está nuestro tirador? Estoy cansado de vivir con estas preocupaciones de dinero", publicó el arrestado en redes.

Las autoridades descubrieron que Read hizo dos comentarios amenazantes más en respuesta a otro artículo de KWCH 12 News que hablaba sobre la próxima visita del presidente Trump, donde decía que él mismo dispararía al presidente y afirmaba que sabía donde sería el discurso del mandatario.

Además, expresó en esos mensajes que había marcado los tejados de los alrededores y sostuvo que "nadie" podría ayudar a Trump.

El fiscal estadounidense Ryan A. Kriegshauser comentó que la violencia política o las amenazas no serían "toleradas", además de declarar que la Primera Enmienda permite "desacuerdos robustos" pero manteniéndose "dentro de un discurso constitucionalmente protegido".