Arrestan a familia ligada al Cártel de Sinaloa en Los Ángeles

Los implicados habrían participado en una red de distribución de narcóticos y comercialización ilegal de armas de fuego sin licencia.

Autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles a cuatro integrantes de una misma familia, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por enfrentar múltiples cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego, informó el Departamento de Justicia.

Entre los detenidos se encuentra José Luis Salazar-Cruz, de 44 años, alias “El Oso”, junto a su hijo José Manuel Salazar, de 22, conocido como “Lil Oso”, así como sus hermanos Alfonso Salazar, de 46, apodado “Pirate”, y Jorge Humberto Salazar, de 43, alias “Sharky”.

Acusaciones por narcotráfico y armas

De acuerdo con las autoridades, los cuatro hombres son inmigrantes originarios de México sin estatus migratorio legal. Un gran jurado presentó una acusación de 29 cargos en su contra, que incluyen delitos por tráfico de drogas, posesión y venta de armas, entre ellas las denominadas “armas fantasma”, las cuales carecen de número de serie.

Además, las corporaciones mantienen la búsqueda de José Ángel López Paniagua, de 23 años, quien también figura como coacusado en este caso.

Según la investigación, los implicados habrían participado en una red de distribución de narcóticos y comercialización ilegal de armas de fuego sin licencia.

Operación desde 2024

La acusación detalla que, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, Salazar-Cruz coordinó las operaciones mediante el uso de aplicaciones de mensajería encriptada, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para concretar la venta de drogas como fentanilo y metanfetamina, así como armamento.

El resto de los acusados habría fungido como intermediarios, facilitando las transacciones entre proveedores y compradores, además de realizar entregas directas de droga.

En mayo de 2025, los detenidos indicaron a un cliente que los estupefacientes provenían de Tijuana y Mexicali, en México, y que eran transportados a Estados Unidos ocultos en remolques.

Asimismo, señalaron que López Paniagua obtenía las sustancias de integrantes del Cártel de Sinaloa, para posteriormente suministrarlas a Salazar-Cruz a cambio de dinero.

Posibles sentencias

En caso de ser declarados culpables por todos los cargos, los acusados podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión federal, así como una cadena perpetua como sentencia máxima.