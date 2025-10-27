Arrestan a dos presuntos ladrones por joyas de Museo Louvre

Las joyas valuadas en 88 millones de euros aún siguen sin ser localizadas, pero su valor patrimonial se considerado como incalculable

Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía de Francia confirmó la detención de dos sospechosos de ser miembros del comando que perpetró el asalto en el museo.

Los arrestos se produjeron durante la noche del sábado, pero la información fue filtrada durante las primeras horas del día, por lo que las autoridades lamentaron los posibles efectos negativos que podría tener la investigación.

A través de un comunicado, la fiscal Laure Beccuau indicó que la primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando el presunto ladrón trataba de abandonar el país. El segundo arresto se dio en Seine-Saint-Denis, en una ciudad cercana de la capital.

El ADN fue crucial para su identificación debido a que en la escena se encontraron trazas del ADN de los ahora arrestados, luego de que la Fiscalía recuperó más de 150 muestras de ADN, papilares y otras pruebas para tratar de identificar a los ladrones.

Los cargos podrían aumentar de gravedad en el caso de que hayan contribuido a la destrucción de las joyas.