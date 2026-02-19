Argentina va a una huelga en protesta contra reforma laboral

La huelga, que comenzó en la madrugada y se extenderá por 24 horas, afecta de manera integral a las actividades económicas y servicios básicos

Argentina atraviesa este jueves su cuarta huelga general desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. La medida fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), se presenta como un rechazo contundente al proyecto de reforma laboral que se debate hoy en el pleno de la Cámara de Diputados.

El impacto del paro y la advertencia oficial

Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo conminó a los gremios de trenes y ómnibus a abstenerse de realizar medidas de fuerza, advirtiendo que cualquier interrupción del servicio configuraría un incumplimiento de la conciliación obligatoria vigente.

Mientras que la CGT ha optado por un paro de actividades sin movilización, la CTA, junto a diversos movimientos sociales y partidos de izquierda, ha convocado a una concentración en la Plaza del Congreso para manifestarse durante el debate legislativo.

Las claves de la 'modernización laboral'

El eje del conflicto es un proyecto que busca cambiar radicalmente las condiciones de las relaciones de trabajo en un contexto de alta informalidad y destrucción de empleo formal. Entre los puntos más polémicos de la iniciativa se encuentran:

Cambios en las indemnizaciones: Se propone un nuevo cálculo para los pagos por despido.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Un sistema donde los empleadores realizan aportes mensuales para cubrir eventuales despidos.

Restricciones al derecho a huelga: El proyecto introduce límites al ejercicio de medidas de acción directa.

Modificaciones en beneficios: Se plantean cambios en el régimen de vacaciones y el pago de horas extra.

Un debate estratégico y el regreso al Senado

El proyecto llega a la Cámara Baja tras haber recibido el visto bueno del Senado el pasado 12 de febrero, en una jornada recordada por los violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Sin embargo, para garantizar el apoyo de los bloques aliados en la sesión de este jueves, el oficialismo accedió a retirar un artículo crítico que proponía la reducción del salario en caso de licencia por enfermedad o accidente.

Debido a esta modificación de último momento, si el proyecto es aprobado hoy en Diputados, la ley no quedará sancionada definitivamente, sino que deberá regresar al Senado para una nueva instancia de debate y ratificación.

Posturas enfrentadas

Para los sindicatos, la reforma representa una pérdida histórica de derechos adquiridos. Por el contrario, aunque el sector empresarial apoya la iniciativa en términos generales, advierte que la creación de empleo genuino requerirá, además de estas leyes, una reactivación del crédito, mayor inversión y un fortalecimiento del mercado interno.