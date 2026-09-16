Argentina rechaza guía Reino Unido sobre negocios en Malvinas

Argentina reafirmó que el archipiélago y los espacios marítimos que lo rodean son de su territorio y se encuentran "ilegítimamente ocupados" por el Reino Unido

El Gobierno de Argentina expresó este martes su rechazo a la publicación por parte del Reino Unido de una guía sobre negocios en las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur bajo administración británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

En un comunicado, la Cancillería argentina manifestó su "más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica 'Haciendo negocios con las Islas Malvinas', mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas" en las islas.

El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Gobierno británico, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí.

Argentina reafirmó que el archipiélago y los espacios marítimos que lo rodean son parte de su territorio y se encuentran "ilegítimamente ocupados" por el Reino Unido desde 1833.

El pasado 3 de agosto, el presidente argentino, Javier Milei, anunció su decisión de acelerar las sanciones contra petroleras que operan en Malvinas bajo licencias concedidas por el Gobierno isleño que Argentina considera "ilegales".

Desde entonces, la Cancillería argentina ha enviado cerca de 180 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos y ha realizado en tribunales argentinos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras -de capitales británicos, israelíes y canadienses- y sus directivos.

Las denuncias incluyen a la petrolera israelí Navitas, que lidera el proyecto 'offshore' Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, con vistas a extraer crudo a partir de 2028.

Según el comunicado difundido este martes, luego de que Navitas y su socia británica Rockhopper tomaran la decisión final de inversión en Sea Lion a finales de 2025, la Cancillería argentina citó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal contra el proyecto.

"En dichos encuentros se repudió enfáticamente el avance del proyecto Sea Lion y la totalidad de los actos conexos, incluyendo la emisión de normativas ilegítimas, las pretendidas licencias unilaterales, los llamados a contratar proveedores y las guías o incentivos comerciales por parte del Gobierno británico", indicó la Cancillería argentina.

Según advirtió, "ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional".

Argentina advirtió a todas aquellas empresas e individuos que "persistan en entablar vínculos comerciales" con Malvinas sin autorización del país suramericano que "agotará todas las instancias" para "asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal" sus recursos naturales "respondan ante la ley".