Argentina inaugura nueva planta automotriz de 110 millones de usd

La nueva planta representa además uno de los proyectos industriales más relevantes anunciados recientemente en Argentina

Después de más de una década sin la construcción de nuevas plantas automotrices desde sus cimientos, Argentina sumó un nuevo complejo industrial en el municipio de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde este viernes fue inaugurada una fábrica dedicada a la producción de camiones y autobuses con capacidad para ensamblar hasta 10 mil unidades al año.

El proyecto representó una inversión de 110 millones de dólares iniciada en 2023 y forma parte de una estrategia regional enfocada en fortalecer la producción y exportación de vehículos pesados hacia mercados de Sudamérica, principalmente Brasil.

La planta ocupa alrededor de 20 hectáreas y se encuentra ubicada a unos 90 kilómetros de Buenos Aires, con una ventaja logística importante: su cercanía con el puerto de Zárate, desde donde se realizarán exportaciones hacia distintos mercados de la región.

La nueva planta producirá camiones y autobuses para exportación

El nuevo complejo industrial fabricará los modelos de camiones Accelo y Atego, además de los chasis para autobuses OH y OF, destinados tanto al mercado argentino como a operaciones de exportación.

De acuerdo con directivos de la compañía alemana Mercedes-Benz, la planta trabajará de forma coordinada con el complejo industrial ubicado en San Bernardo do Campo, en Brasil, con el objetivo de reforzar la producción regional.

Durante la inauguración, directivos destacaron que una de las principales ventajas del nuevo complejo es concentrar en un mismo espacio la producción de camiones y autobuses, además de aprovechar la cercanía con el puerto para agilizar operaciones logísticas.

“Ahora más, al producir en una planta muy eficiente en un área donde se puede aprovechar la cercanía al puerto”, explicó Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, al hablar sobre la integración entre las operaciones de Argentina y Brasil.

Generará cientos de empleos directos e indirectos

Se estima que alrededor de 500 trabajadores comenzarán operaciones en los próximos días dentro de la nueva fábrica, mientras que el proyecto también generará aproximadamente 2 mil empleos indirectos vinculados con proveedores, logística y centros de atención.

La apertura reunió a cerca de 800 invitados, entre ellos directivos internacionales de la compañía, funcionarios del gobierno argentino y trabajadores que participaron en el desarrollo de la nueva planta.

Uno de ellos fue Tomás Luparia, empleado desde hace seis años, quien aseguró que la transición al nuevo complejo implicó importantes cambios en los procesos industriales y logísticos.

“Hubo que desarrollar procesos nuevos, manejar otros volúmenes, todo el abastecimiento logístico interno cambió. Es un desafío muy grande que hay que aceptar y estamos muy orgullosos porque aumenta la eficiencia y la productividad”, expresó.

Industria automotriz busca fortalecerse en Sudamérica

La inauguración ocurre en un momento en el que la industria automotriz sudamericana enfrenta nuevos retos por el crecimiento de importaciones asiáticas y los cambios en el mercado regional.

Directivos de la compañía señalaron que producir dentro del Mercosur representa ventajas logísticas y fiscales, además de permitir tiempos más rápidos en distribución de refacciones y servicio técnico.

Según datos compartidos durante el evento, en 2025 Argentina registró el patentamiento de aproximadamente 17 mil camiones y 3 mil autobuses, cifras que muestran la importancia del mercado de transporte pesado en la región.

La nueva planta representa además uno de los proyectos industriales más relevantes anunciados recientemente en Argentina, país que busca recuperar inversiones manufactureras y fortalecer su capacidad exportadora en medio de un contexto económico complejo.