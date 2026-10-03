Argentina dará ciudadanía a extranjeros por 350 mil dólares

Los recursos obtenidos se destinarán, según el Ejecutivo, a "continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina".

El Gobierno argentino anunció este viernes un Programa de Ciudadanía por Inversión que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de 350,000 dólares al Tesoro o la suscripción de un título público de 800,000 dólares, una iniciativa que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

El programa fue anunciado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week, que se celebra en París y se enmarca, según el Gobierno, en el proceso de "apertura e integración internacional que impulsa la Argentina", acompañado de reformas destinadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales.

La iniciativa establece dos vías para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350,000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800,000 dólares creado específicamente para el programa.

El esquema también contempla al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de 100,000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se establece un aporte de 25,000 dólares.

Controles de seguridad

Las solicitudes estarán sujetas a "un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina", según detalló un comunicado oficial del Ministerio de Economía.

Los recursos obtenidos se destinarán, según el Ejecutivo, a "continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina".