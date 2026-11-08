Argentina activa operativo de transporte por visita de León XIV

El Gobierno argentino reforzará trenes y autobuses, además de aplicar restricciones aéreas y cierres de estaciones por la visita papal

Argentina puso en marcha un operativo especial de movilidad ante la llegada del papa León XIV, prevista para este domingo 8 de noviembre.

Las medidas contemplan modificaciones en el transporte público, servicios adicionales de trenes y autobuses, así como restricciones en algunas operaciones aéreas debido a las actividades que el pontífice realizará hasta el próximo miércoles en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De acuerdo con fuentes oficiales, el dispositivo fue organizado en coordinación con las autoridades de las distintas jurisdicciones, la Conferencia Episcopal Argentina y las compañías responsables de los servicios de transporte.

Refuerzan autobuses y trenes por actividades papales

Entre las principales medidas se encuentra el incremento de unidades de transporte colectivo y servicios ferroviarios, además de la ampliación de horarios y la habilitación de recorridos nocturnos.

Las autoridades también contemplan traslados gratuitos para aproximadamente 24 mil voluntarios que participarán en las actividades relacionadas con la visita del líder de la Iglesia católica.

Sin embargo, por motivos de seguridad, algunas estaciones ferroviarias y del metro de Buenos Aires permanecerán cerradas desde este sábado y hasta el jueves, cuando haya concluido la agenda del pontífice.

Preparan traslado de voluntarios a Luján

Uno de los principales despliegues de transporte estará destinado a movilizar a cerca de 4 mil voluntarios desde Buenos Aires hasta Luján, localidad situada a unos 70 kilómetros al oeste de la capital argentina.

En ese municipio, León XIV encabezará una misa multitudinaria el próximo miércoles, por lo que se prevé una importante concentración de asistentes provenientes de distintos puntos del país.

Modifican operaciones en aeropuertos de Argentina

El operativo también contempla restricciones temporales en el transporte aéreo, lo que provocará ajustes en los horarios de algunos vuelos comerciales.

Las modificaciones afectarán operaciones de llegada y salida en el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza, ambos en Buenos Aires, así como en el aeropuerto de Córdoba.

Este último destino forma parte de la agenda del papa León XIV, quien tiene previsto visitar la ciudad el martes, a unos 700 kilómetros al norte de la capital argentina.