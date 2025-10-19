Arde barco cargado con gas por aparente ataque en golfo de Adén

Al menos un marinero sigue desaparecido y otro aparentemente continúa en la embarcación. La Unión Europea sugiere que el siniestro fue causado por un accidente

Un buque con bandera de Camerún se incendió sobre frente a las costas de Yemen, luego de ser aparentemente atacado por un proyectil en el golfo de Adén.

Al menos un marinero sigue desaparecido y otro probablemente aún esté a bordo del petrolero en llamas después que el resto de la tripulación abandonara la embarcación.

Funcionarios del Reino Unido y la Unión Europea ofrecieron diversas opiniones sobre las causas del siniestro. Los británicos sugirieron que el impacto de un proyectil provocó el incendio, mientras que la Unión Europea se inclinó hacia un posible accidente.

“Los primeros indicios sugieren que el 15% del barco está en llamas y que el incendio fue causado por un accidente”, subrayó la fuerza naval de la Unión Europea.

Ante esto, la Operación Aspides patrulló la zona, mientras que una fragata griega se encontraba cerca.

El Falcon había sido identificado previamente por United Against Nuclear Iran, un grupo de presión con sede en Nueva York, como presunto integrante de una "flota fantasma" iraní de barcos que mueven sus productos petroleros en alta mar a pesar de las sanciones internacionales.

Hasta el momento, no se ha podido contactar a los propietarios de la embarcación.