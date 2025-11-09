Info 7 Logo
Árbol de Navidad llega a Rockefeller Center en NY

Por: EFE

08 Noviembre 2025, 15:07

El abeto será adornado con más de 50,000 luces LED multicolores, distribuidos a lo largo de ocho kilómetros, cuya estrella Swarovski medirá 2.7 metros

El árbol de Navidad más popular de Nueva York llegó este sábado al Rockefeller Center para ser decorado para el próximo 3 de diciembre en Estados Unidos.

El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas, fue recibido por Judy Russ y su hijo Liam, de siete años, que donaron el pino que estaba en el patio de su hogar al norte del Estado.

Decenas de personas se unieron a los Russ para dar la bienvenida al esperado árbol y aprovecharon la ocasión para tomar fotos del abeto.

El abeto de 60 años será adornado con más de 50,000 luces LED multicolores y unos ocho kilómetros de cable y en su copa tendrá la estrella Swarovski de 2.7 metros y 400 kilos cubierta por 3 millones de cristales y permanecerá encendido asta mediados de enero.

