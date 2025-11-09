Árbol de Navidad llega a Rockefeller Center en NY

El árbol de Navidad más popular de Nueva York llegó este sábado al Rockefeller Center para ser decorado para el próximo 3 de diciembre en Estados Unidos.
El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas, fue recibido por Judy Russ y su hijo Liam, de siete años, que donaron el pino que estaba en el patio de su hogar al norte del Estado.
#entérate | 🎄✨ ¡La Navidad llegó a #NuevaYork! Ya está en el Rockefeller Center el tradicional árbol navideño 🌲, un abeto noruego de 23 metros y 11 toneladas que será decorado con más de 50,000 luces LED y una espectacular estrella Swarovski de 408 kilos. 🌟— Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) November 8, 2025
Decenas de personas se unieron a los Russ para dar la bienvenida al esperado árbol y aprovecharon la ocasión para tomar fotos del abeto.
El abeto de 60 años será adornado con más de 50,000 luces LED multicolores y unos ocho kilómetros de cable y en su copa tendrá la estrella Swarovski de 2.7 metros y 400 kilos cubierta por 3 millones de cristales y permanecerá encendido asta mediados de enero.