Arabia Saudita reporta intercepciones tras ataques de hutíes

La Defensa Civil saudí reportó que dos personas resultaron heridas por restos de misiles interceptados en Jamis Mushait y Ahad Rafidah

Los hutíes de Yemen reivindicaron este domingo 25 de octubre tres operaciones con misiles contra un aeropuerto y dos instalaciones de seguridad en Arabia Saudita, mientras las autoridades saudíes informaron de intercepciones y de dos personas heridas por la caída de fragmentos.

El portavoz militar del movimiento, Yahya Sarea, afirmó que sus fuerzas atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, una base aérea en Jamis Mushait y una instalación naval de la Guardia Fronteriza en Jizán. Aseguró que emplearon decenas de misiles balísticos, aunque no presentó pruebas que permitieran verificar los impactos ni el alcance de los daños.

Reivindican ataques contra Riad, Jamis Mushait y Jizán

Según el comunicado hutí, la primera operación estuvo dirigida contra el aeropuerto de la capital saudí. Sarea sostuvo que el ataque cumplió su objetivo, sin detallar qué instalaciones habrían sido alcanzadas.

El segundo objetivo señalado fue la base aérea Rey Khalid, en Jamis Mushait, en el suroeste del reino.

El grupo afirmó que apuntó contra posiciones de aeronaves, depósitos de municiones, centros de control de drones y otras instalaciones militares.

La tercera operación habría tenido como blanco una base naval de la Guardia Fronteriza en Jizán, cerca de Yemen. Los hutíes aseguraron que hubo soldados y oficiales saudíes muertos y heridos, pero no ofrecieron cifras. Ese supuesto balance no estaba confirmado de manera independiente.

Arabia Saudí reporta intercepciones y heridos por fragmentos

Por su parte, la coalición encabezada por Arabia Saudita informó este domingo que sus defensas destruyeron dos drones y un misil balístico dirigidos hacia Riad, además de un misil de crucero que se aproximaba a Jamis Mushait.

La Defensa Civil saudí reportó que dos personas resultaron heridas por restos de misiles interceptados en Jamis Mushait y Ahad Rafidah.

También señaló daños en tres edificios residenciales y siete vehículos.

Estos reportes no confirman que los tres objetivos mencionados por los hutíes hayan sido alcanzados ni respaldan su afirmación sobre bajas militares en Jizán.

Hutíes amenazan con mantener las operaciones

El movimiento presentó los lanzamientos como una represalia por los bombardeos saudíes del sábado contra Saná y otras provincias bajo su control. Según su versión, esas acciones provocaron víctimas civiles, entre ellas mujeres y menores de edad.

En el mismo comunicado, los hutíes amenazaron con continuar e intensificar sus ataques dentro de Arabia Saudí hasta que termine la ofensiva militar y se levante el bloqueo que denuncian sobre Yemen.

También pidieron a aerolíneas, trabajadores y pasajeros evitar el aeropuerto de Riad y calificaron el espacio aéreo saudí como inseguro, con excepción de las zonas de La Meca y Medina.

Esa advertencia procede del grupo armado y no equivale a una disposición oficial de las autoridades de aviación.

La escalada enfrenta a los hutíes, aliados de Irán y que controlan Saná desde 2014, con Arabia Saudí, que intervino militarmente en Yemen en 2015 al frente de una coalición de apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente.