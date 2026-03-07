Arabia Saudita intercepta misiles dirigidos a base aérea

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas tras el suceso, aunque no se dieron más detalles sobre el lugar exacto del impacto

Las autoridades de Arabia Saudí informaron este sábado que sus sistemas de defensa lograron derribar dos misiles balísticos que se dirigían hacia la base aérea Príncipe Sultán, además de interceptar cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolero Shaybah.

El Ministerio de Defensa saudí señaló en mensajes publicados en la red social X que los proyectiles fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre los ataques ni responsabilizó directamente a Irán.

Reportan incidente menor por caída de fragmentos

De manera paralela, la Oficina de Medios de Abu Dhabi indicó que se registró un incidente menor provocado por la caída de fragmentos de los artefactos interceptados.

Irán afirma que ataques van contra bases estadounidenses

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, declaró que las operaciones iraníes en países árabes tienen como objetivo bases e instalaciones militares de Estados Unidos y no a las naciones de la región.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario acusó a Washington de lanzar ataques contra Irán desde territorio de países árabes aliados, lo que según afirmó provoca víctimas civiles.

Escalada de tensión en Medio Oriente

Los hechos ocurren en medio de una creciente tensión en Medio Oriente después de que Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra Irán hace una semana.

Desde entonces, Teherán ha respondido con ataques con misiles y drones en distintos puntos de la región, incluyendo países como Arabia Saudí, Catar y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses como Al Udeid, en Doha.

Irán asegura que seguirá respondiendo a los ataques

El embajador iraní ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, aseguró que su país no renunciará a su soberanía y continuará defendiéndose ante lo que calificó como agresiones de Estados Unidos e Israel.

Según el diplomático, el conflicto ha dejado al menos 1.332 civiles iraníes muertos y miles de heridos tras ataques que, afirmó, han impactado zonas urbanas densamente pobladas e infraestructura civil.