Apuñalan a tres caballos de competencia en un evento en Las Vegas

Detectives de la división de crueldad animal identificaron como sospechosa a una joven competidora que tenía acceso a los establos.

Una adolescente de 17 años fue arrestada en Las Vegas tras ser señalada de apuñalar a tres caballos que participaban en una competencia de carreras de barriles durante un evento ecuestre realizado el fin de semana.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, los hechos ocurrieron en los establos del South Point Hotel, Casino & Spa, complejo que alberga uno de los principales centros ecuestres de la ciudad. Las autoridades acudieron durante la madrugada del sábado tras recibir el reporte de un caballo herido y posteriormente descubrieron que otros dos animales también habían sido atacados.

Enfrenta múltiples cargos por crueldad animal

Tras la investigación inicial, detectives de la división de crueldad animal identificaron como sospechosa a una joven competidora que tenía acceso a los establos. La adolescente fue detenida y enfrenta 12 cargos relacionados con mutilación y tortura de animales, además de tres cargos por destrucción dolosa de propiedad privada.

Las autoridades no revelaron públicamente su identidad debido a su edad.

Aunque las lesiones no ponen en riesgo la vida de los caballos, veterinarios confirmaron que los animales necesitarán tiempo de recuperación y no podrán regresar a las competencias en el corto plazo.

Competidoras descubrieron los ataques

El ataque ocurrió durante una competencia organizada por la National Barrel Horse Association, disciplina en la que los jinetes deben completar un recorrido alrededor de barriles en el menor tiempo posible.

Arielle Phillips, propietaria de uno de los caballos afectados, relató en redes sociales que observó a la sospechosa cerca del establo de su caballo, llamado Detail, poco después de la medianoche. Minutos más tarde regresó al lugar y encontró a la joven mientras intentaba limpiar las heridas del animal.

Un veterinario confirmó posteriormente que Detail había recibido múltiples puñaladas.

"Está traumatizada. Cada vez que se aleja cuando le acerco la mano me hace llorar", escribió Phillips sobre su caballo.

Los tres caballos sobrevivieron

Otro de los animales lesionados fue Saaul Good, conocido como "Sully", uno de los caballos más destacados de las carreras de barriles a nivel nacional. Horas antes del ataque, junto a su jinete Hailey Krahenbuhl, había ganado el primer lugar de su división.

El tercer caballo afectado, Rocket, recibió tres heridas de arma blanca, según informó su propietario.

Los organizadores del evento y el hotel señalaron que los tres caballos sobrevivieron y se espera que se recuperen completamente. Además, destacaron que en más de dos décadas organizando competencias ecuestres en el recinto nunca se había registrado un ataque intencional de este tipo por parte de un participante.