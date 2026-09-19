Aprueba EUA la venta de 48 cazas F-35 a Arabia Saudí

El acuerdo incluye además artículos de equipamiento de apoyo, comunicación y de guerra electrónica, software, equipos de apoyo para municiones y repuestos

Estados Unidos aprobó este jueves la venta a Arabia Saudí de 48 aviones de combate F-35 y equipamiento relacionado por un coste estimado de 24,300 millones de dólares.

Los 48 aparatos corresponden a la versión A, la que tiene capacidad de despegue y aterrizaje convencionales, según detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La partida también contempla 49 motores Pratt & Whitney F-135-PW-100, uno de repuesto y los 48 restantes instalados en los cazas.

Esta operación se da en el contexto en el que Riad enfrenta un complicado panorama de seguridad por la guerra contra Irán y las ofensivas hutíes.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el acuerdo incluye además distintos artículos de equipamiento de apoyo, entre ellos dispositivos de comunicación y de guerra electrónica, software, equipos de apoyo para municiones y repuestos, además de servicios de soporte.

En el comunicado explica que la venta "respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante no perteneciente a la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo".

Por su parte, Washington señaló que la adquisición permitirá mejorar las capacidades disuasorias de Arabia Saudí, así como la interoperabilidad con fuerzas de Estados Unidos y otros actores regionales y de la OTAN.

Actualmente el F-35 es un caza furtivo de quinta generación y el avión de combate operativo más sofisticado de Estados Unidos.

La versión aprobada para la venta a Arabia Saudí es el F-35A, el cual está diseñado para realizar despegues y aterrizajes convencionales.