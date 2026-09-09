Apple inicia la era Ternus con iPhone 18 Pro y su primer plegable

El evento, que lleva el lema "Surprise and shine" (Sorpresa y brillo), se celebrará mañana, 9 de septiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California.

Apple ultima los preparativos para su gran evento anual de presentación de hardware, que este año marcará un hito en la historia de la compañía al ser el primero liderado por su nuevo director ejecutivo, John Ternus, y en el que se espera que la empresa de la manzana mordida muestre su primer teléfono plegable, según adelanta la prensa especializada.

El evento, que lleva el lema "Surprise and shine" (Sorpresa y brillo), se celebrará mañana, 9 de septiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California.

La presentación será la primera en 15 años que no estará encabezada por Tim Cook, quien el pasado 1 de septiembre cedió las riendas como CEO para asumir el rol de presidente ejecutivo de la tecnológica.

El principal foco de atención es la posible exhibición del primer teléfono inteligente plegable de Apple, que, según los medios del sector, ha sido bautizado como "iPhone Ultra".

De acuerdo con las filtraciones y modelos de prueba que han circulado en la industria, este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7.8 pulgadas y un formato ancho que recuerda al Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

Además, los rumores apuntan a que su precio superará los 2,000 dólares y que su disponibilidad inicial será sumamente limitada.

En cuanto a su línea tradicional, la empresa enseñará los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que, según las filtraciones, podrían tener un nuevo procesador A20, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia y rendimiento.

En el terreno del audio, en un video filtrado recientemente se pueden ver unos AirPods equipados con cámaras y sensores visuales para alimentar a Siri con información del entorno.

No obstante, Gurman ha matizado que este producto podría no lanzarse comercialmente hasta 2027.

Asimismo, se espera un fuerte impulso en el hogar inteligente. Las filtraciones de Gurman indican que Apple está preparando un dispositivo de control doméstico ("home hub") que integrará una pantalla de 7 pulgadas sobre una base similar a la de un HomePod Mini y que utilizará el reconocimiento facial y una versión de Siri más avanzada.