Apple anuncia su primer teléfono plegable, el 'iPhone Duo'

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como 'iPhone Duo', que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado -con una pantalla de 5.4 pulgadas- y costará 1,999 dólares (33,747 pesos mexicanos).

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7.6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California).

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace más de siete años.

No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el 'iPhone Duo' tiene el mejor diseño.

"Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña", afirmó.