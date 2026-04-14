Aplicarán eutanasia a 80 hipopótamos en Colombia

Ambiente explicó que, tras analizar múltiples opciones, la eutanasia y el traslado son las únicas alternativas viables para controlar la situación.

El gobierno de Colombia tomó la decisión de aplicar eutanasia a los hipopótamos descendientes de los animales que introdujo el narcotraficante Pablo Escobar. La medida busca frenar el crecimiento de una especie invasora que ya afecta ecosistemas y comunidades.

Actualmente se estima que hay entre 160 y 200 hipopótamos en el país, pero las proyecciones advierten que podrían llegar a 1,000 ejemplares para 2035 si no se interviene.

¿Por qué Colombia decidió aplicar eutanasia?

Las autoridades ambientales concluyeron que el crecimiento de esta población representa un riesgo directo para la biodiversidad. Los hipopótamos afectan ríos, suelos y especies nativas como tortugas y manatíes.

Además, generan contaminación en el agua debido a sus desechos y pueden alterar el equilibrio natural de los ecosistemas.

La ministra de Ambiente explicó que, tras analizar múltiples opciones, la eutanasia y el traslado son las únicas alternativas viables para controlar la población.

Intentos fallidos para reubicar a los hipopótamos

El gobierno colombiano buscó trasladar a los animales a otros países, pero ninguno aceptó recibirlos. Factores como costos, permisos sanitarios y condiciones de manejo complicaron los acuerdos.

Otras estrategias como la esterilización también han resultado limitadas y costosas, ya que requieren cirugías complejas en animales de gran tamaño.

¿Cuántos hipopótamos serán sacrificados?

El plan contempla aplicar eutanasia a alrededor de 80 ejemplares en una primera fase, con una inversión de aproximadamente 7,200 millones de pesos.

El procedimiento será principalmente químico, mediante sedación previa, aunque en algunos casos podría recurrirse a métodos físicos bajo protocolos de bienestar animal.

Proponen trasladarlos a México para evitar eutanasia

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, volvió a plantear una alternativa para evitar la eutanasia de los 80 hipopótamos en Colombia.

Con documentos en mano, aseguró que desde abril de 2023 reunió los requisitos zoosanitarios necesarios para la importación a México de los primeros 10 ejemplares, como parte de un plan para su reubicación.

También indicó que actualmente cuenta con la autorización vigente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), lo que permitiría avanzar en el traslado bajo regulación sanitaria.

Un problema que creció sin control

La presencia de estos animales se remonta a la década de 1980, cuando Escobar los llevó a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Tras su muerte, los hipopótamos quedaron libres y comenzaron a reproducirse sin depredadores naturales.

Con el paso de los años, se expandieron por el río Magdalena y otras regiones, incluso llegando a carreteras y zonas habitadas, lo que ha incrementado riesgos para la población.