El evento, que este año celebra su 100 aniversario, estaba programado para la mañana del jueves, pero ahora se realizará el sábado a las 8:30 horas

La cadena de grandes almacenes Macy's anunció este miércoles que pospondrá hasta el sábado su tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York, debido a una tormenta que afectará la región con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

"La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año", informó la empresa mediante un comunicado.

El evento, que este año celebra su 100 aniversario, estaba programado para la mañana del jueves, pero ahora se realizará el sábado a las 8:30 horas.

De acuerdo con reportes de prensa, el desfile de Acción de Gracias de Nueva York únicamente había sido aplazado durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944.

Tormenta amenaza con lluvias, inundaciones y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una "fuerte tormenta costera" podría provocar inundaciones, mareas excepcionalmente altas, conocidas como king tides, y nevadas.

El sistema meteorológico se desplazará a lo largo de la Costa Este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que se esperan condiciones invernales, principalmente en zonas de mayor elevación. En la ciudad de Nueva York, Long Island y el Valle del Hudson también se pronostican lluvias, inundaciones costeras y fuertes rachas de viento.

Nueva York y Nueva Jersey activan medidas de emergencia

La oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York advirtió que se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 38 millas por hora, con posibles ráfagas de 50 a 60 millas por hora.

Las condiciones más adversas podrían presentarse durante aproximadamente ocho horas, especialmente en puentes y otras zonas elevadas.

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró este miércoles el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos ante los efectos de la tormenta.