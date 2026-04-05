Aplazan a octubre juicio por asesinato de CEO de UnitedHealthcare

Una jueza federal aplazó hasta octubre el inicio del juicio contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare

Una jueza federal aplazó hasta octubre el inicio del juicio contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en 2024 en Nueva York.

La jueza de distrito Margaret Garnett determinó mover el proceso de septiembre a octubre, pero rechazó la solicitud de la defensa que buscaba posponerlo hasta 2027.

La decisión estuvo vinculada al calendario del juicio estatal de Mangione, previsto para comenzar el próximo 8 de junio y con una duración estimada de entre cuatro y seis semanas.

Garnett argumentó que retrasar el caso federal hasta 2027 no resolvería los conflictos señalados por la defensa, sino que solo trasladaría los mismos problemas a otra fecha.

Nuevas fechas del juicio

De acuerdo con el fallo la selección del jurado iniciará el 5 de octubre (antes prevista para el 8 de septiembre) yl los alegatos de apertura y testimonios comenzarán el 26 de octubre.

La jueza indicó que el calendario podría modificarse nuevamente si el juicio estatal se retrasa.

Los abogados de Mangione argumentaron que enfrentar dos juicios consecutivos en un periodo corto violaría sus derechos constitucionales. Incluso, el propio acusado manifestó en audiencia que se trata del “mismo juicio dos veces”.

Sin embargo, la jueza se mostró escéptica ante estos argumentos y optó por mantener ambos procesos dentro de un calendario ajustado.

Riesgo de cadena perpetua

Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable en cualquiera de los procesos.

El caso se deriva del asesinato de Brian Thompson, de 50 años, quien fue atacado el 4 de diciembre de 2024 en Midtown Manhattan mientras se dirigía a un evento de inversionistas.

Detalles del crimen

De acuerdo con las investigaciones, un hombre armado le disparó por la espalda, hecho captado por cámaras de vigilancia. En las balas utilizadas se encontraron palabras como “postergar”, “negar” y “deponer”, en referencia a críticas contra aseguradoras.

Mangione fue detenido cinco días después en Pensilvania, tras ser identificado en un restaurante de comida rápida.

En enero, la jueza Garnett desestimó un cargo federal de asesinato que permitía solicitar la pena de muerte, así como un cargo relacionado con armas. No obstante, se mantienen cargos por acoso, que podrían derivar en cadena perpetua.

El fallo también deja poco margen para retrasar el juicio estatal, debido a posibles implicaciones legales relacionadas con el doble enjuiciamiento.