Apela el príncipe Enrique fallo judicial en Reino Unido

El grupo de figuras públicas calificó como errónea la decisión judicial que los obligó a pagar sumas millonarias a la empresa de medios.

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, ha presentado, junto a otras personalidades como Elton John, un recurso de apelación para impugnar la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda contra una editora por recopilación ilegal de información.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló el pasado mes de julio a favor de Associated Newspapers Limited (ANL), la editora, y un mes más tarde el juez dictaminó que Enrique, el músico y otras cuatro celebridades debían abonar un pago inicial de más de 9.5 millones de libras (11.3 millones de euros) en costas.

Postura de los demandantes y recurso formal de apelación

Este viernes, un portavoz del duque de Sussex, John, y el resto del grupo confirmó que estos habían presentado solicitudes ante el Tribunal de Apelación para recurrir las sentencias del magistrado Matthew Nicklin sobre sus demandas y la indemnización impuesta.

"Los demandantes discrepan respetuosamente de esas decisiones sin precedentes, que consideran erróneas tanto desde el punto de vista legal como fáctico", señaló el portavoz.

El príncipe Enrique, que encabezó la demanda junto con Elton John, la baronesa Doreen Lawrence, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes, aseguró en julio que la decisión de desestimar su demanda representaba "una incoherencia difícil de comprender con el sentido común".

Señalamientos de espionaje y argumentos de la defensa editorial

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Nicklin aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial, que mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

En un comunicado emitido tras el dictamen de julio, la compañía ANL señaló que este suponía "una victoria rotunda para ellos y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".