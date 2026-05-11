Apagones golpearán hasta al 50% de Cuba en hora pico este domingo

Cuba enfrentará este domingo una de sus jornadas más críticas en materia energética, con apagones simultáneos que afectarán hasta al 50%

Cuba enfrentará este domingo una de sus jornadas más críticas en materia energética, con apagones simultáneos que afectarán hasta al 50% del país durante el horario de mayor demanda eléctrica, según proyecciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La combinación de averías en infraestructura clave, falta de combustible importado y un sistema eléctrico deteriorado mantiene a la isla en una crisis energética cada vez más severa.

Para el horario nocturno, cuando aumenta el consumo, la UNE prevé una capacidad de generación de apenas 1,615 megavatios frente a una demanda estimada de 3,200 megavatios.

Esto dejará un déficit de 1,585 megavatios, mientras la afectación real programada alcanzará 1,615 megavatios para evitar colapsos desordenados en la red.

Fallo en principal termoeléctrica agrava panorama

La reciente avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la mayor generadora del país, agravó aún más el suministro eléctrico.

En La Habana, los apagones han alcanzado hasta 14 horas continuas, mientras en otras regiones del país los cortes superan las 20 horas.

Siete de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de operación por mantenimiento o fallas técnicas.

Además, gran parte del sistema de generación basado en motores depende de diésel y fueloil importados, cuya escasez se ha intensificado desde enero.

Crisis estructural y presión internacional

Especialistas señalan que la emergencia responde tanto al deterioro histórico del sistema eléctrico cubano como a limitaciones financieras y energéticas que han frenado inversiones.

Diversos análisis independientes calculan que Cuba requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para modernizar su infraestructura energética.

Los cortes prolongados de energía afectan actividades económicas, servicios básicos y la vida cotidiana de millones de cubanos, aumentando el malestar social en medio de una economía ya debilitada.